Первым получил мэр: на заседании горсовета Броваров всем мужчинам раздали повестки (видео)

Повестки вручили мэру и еще девяти депутатам

В Украине продолжается мобилизация, поэтому многие граждане продолжают получать повестки. Не обходит подобная участь и чиновников. Так, например, всей мужской половине горсовета Броваров вручили повестки прямо на заседании.

Соответствующие видео уже появились в сети. На них можно увидеть, как заместитель начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц вручил повестки всем мужчинам на заседании горсовета.

Первым свою повестку получил городской голова Игорь Сапожко, а после их вручили еще девяти мужчинам.

"Опять пригласили на сверку учета военной службы. Поэтому действительно буду идти в военкомат для того, чтобы сверить определенные учеты, пройти соответствующие комиссии. Если в этом есть необходимость — будем делать все, что государству нужно", — сказал городской голова.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Украине должны вручать повестки и что грозит за неявку в военкомат.

Также мы сообщали, что некоторым украинским компаниям разрешили бронировать сотрудников, но есть условия.

Добавим, что повестка не означает отправку в армию, зачастую их целью является уточнение данных о военнообязанном. То есть, мужчины могут получить повестку, но не мобилизационное предписание.