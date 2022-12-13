Медкомісія у військкоматі: яких лікарів потрібно пройти перед мобілізацією

Ряд обстежень призовникам необхідно проходити самостійно

Військовозобов’язані чоловіки після отримання повістки на військову службу мають з’явитися до територіального центру комплектування, а потім пройти медичну комісію. Огляд призовника має провести низка лікарів.

У воєнний час медкомісію чоловіки мають проходити навіть у разі, якщо вже проходили її раніше, оскільки обставини за цей період могли змінитись. Про це "УП" повідомляє правовий аналітик Руслан Романов.

За його словами, призовнику необхідно самостійно пройти деякі обстеження, які не проводяться на медкомісії. До них входять:

флюорографія;

загальний аналіз крові та сечі;

визначення групи крові та резусу (у разі, якщо цих даних немає у військовому квитку)

електрокардіограма (ЕКГ);

вимірювання внутрішньоочного тиску та аналіз крові на цукор (для чоловіків 40 років і старше).

Крім того, військкомату необхідно отримати дані про призовника з психоневрологічних, протитуберкульозних, шкірно-венеричних диспансерів, наркологічних установ.

Які лікарі мають оглянути призовника під час медкомісії:

психіатр;

терапевт;

невропатолог;

оториноларинголог;

дерматолог.

офтальмолог;

хірург;

стоматолог.

Після проведення огляду лікарі пишуть висновок про придатність чи непридатність чоловіка до служби. За цими результатами він :

буде придатним до військової служби;

буде тимчасово непридатним (з датою повторного огляду);

буде непридатним у мирний час, а придатним у військовий;

буде непридатним до військової служби, за винятком військового обліку.

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