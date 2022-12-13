Медкомиссия в военкомате: каких врачей нужно пройти перед мобилизацией

Ряд обследований призывникам необходимо проходить самостоятельно

Военнообязанные мужчины после получения повестки на военную службу должны явиться в территориальный центр комплектования, а затем пройти медицинскую комиссию. Осмотр призывника должен провести ряд врачей.

В военное время медкомиссию мужчины должны проходить даже в случае, если уже проходили ее ранее, поскольку обстоятельства за этот период могли измениться. Об этом изданию "УП" сообщает правовой аналитик Руслан Романов.

По его словам, призывнику необходимо самостоятельно пройти некоторые обследования, которые не проводятся на медкомиссии. В их число входит:

флюорография;

общий анализ крови и мочи;

определение группы крови и резуса (в случае, если этих данных нет в военном билете)

электрокардиограмма (ЭКГ);

измерение внутриглазного давления и анализ крови на сахар (для мужчин 40 лет и старше).

Кроме того, военкомату необходимо получить данные о призывнике из психоневрологических, противотуберкулезных, кожно-венерических диспансеров, наркологических учреждений.

Какие врачи должны осмотреть призывника во время медкомиссии:

психиатр;

терапевт;

невропатолог;

оториноларинголог;

дерматолог.

офтальмолог;

хирург;

стоматолог.

После проведения осмотра врачи пишут вывод о пригодности или непригодности мужчины к службе. По этим результатам он:

будет пригодным к военной службе;

будет временно непригодным (с датой повторного осмотра);

будет непригодным в мирное время, но пригодным в военное;

будет непригодным к военной службе с исключением с воинского учета.

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