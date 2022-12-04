Война продолжается: эксперт рассказал, будет ли новая волна мобилизации в Украине

В ВСУ сейчас допризывают необходимое количество людей некоторых специальностей

Ранее мобилизованные украинцы будут воевать до окончания боевых действий на территории нашей страны. Дополнительные волны мобилизации в Украине проводить не планируют.

У Вооруженных сил Украины есть достаточное количество людей. Поэтому в новых волнах мобилизации нет надобности. Сейчас МО и Генштаб лишь допризывают необходимое количество людей необходимых специальностей. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

"У нас нет четкого разграничения, как первая волна, вторая, третья, четвертая. Такого уже нет. Мы призвали достаточное количество людей. Сейчас Министерство обороны или Генеральный штаб проводит "подпитку". То есть они допризывают необходимое количество людей необходимых специальностей… Я так понимаю, что система отлажена таким образом, что Вооруженным силам достаточно количества людей, необходима только домобилизация", — сказал Жданов.

Он также отметил, что мобилизованные украинские военнослужащие будут воевать до победного конца. В то же время уже более слажено работает система ротации.

"Это не значит, что все девять месяцев они (военнослужащие, — Ред.) в бою, в окопе, на передовой. Чем дальше от начала, тем более организованно работает система ротации войск на переднем крае. Также Верховная Рада на законодательном уровне ввела отпуска до 10 суток для каждого военнослужащего", – добавил эксперт.

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