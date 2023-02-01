Мобилизовать могут и ограниченно пригодных - где они будут служить, рассказали в ВСУ

Ограничено пригодным гражданам могут начать приходить повестки, но воевать они не будут

В Украине продолжены сроки военного положение и всеобщей мобилизации в связи с этих многих наши граждан призывают на службу в армию. При этом существует целый ряд украинцев, которые не подлежат призыву, в частности, по состоянию здоровья, однако в скором времени повестки могут начать приходить тем, кому состояние здоровье не позволяет воевать

Так, в комментарии медиа Сил безопасности и обороны Украины Military Media Center начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач заявил, что ограниченно пригодных к военной службе по состоянию здоровья украинцев могут мобилизовать.

Горбач проинформировал о воинских перспективах тех мужчин в Украине, чье состояние здоровья не позволяет служить наравне с другими гражданами, согласно заключению военно-врачебной комиссии. При этом, согласно его заявлению, такие граждане не будут воевать на передовой.

"Те военнообязанные, которые ограниченно пригодны к военной службе в военное время, могут быть мобилизованы, но их служба будет проходить не в боевых частях, а в военных частях обеспечения", — рассказал Горбач.

Он также добавил, что ограниченно пригодные украинцы смогут служить в учреждениях и учебных заведениях Министерства обороны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также других небоевых подразделениях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине некоторым компаниям разрешили бронировать сотрудников от мобилизации.

Также мы сообщали о том, что на заседании горсовета Броваров всем мужчинам раздали повестки.