Вручение повесток в магазине и на улице: полковник объяснил, законно ли это

Вручение повесток на улицах — это не метод наказания

Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в Украине могут выдавать повестки в общественных местах. Это не противоречит украинскому законодательству.

Об этом сегодня, 3 февраля, на брифинге в Military Media Center сообщил начальник Печерского территориального центра комплектования и соцподдержки полковник Сергей Калугин.

По его словам, вручение гражданам повесток на улице связано с тем, что некоторые военнообязанные мужчины зарегистрированы в одном месте, а проживают в другом.

"Могу сказать, что это не запрещено – вручать повестки (в общественных местах, — Ред.). Честно скажу: как пример, не все военнообязанные сидят дома и ждут под дверью, когда к ним кто-то придет и вручит им повестку", – отметил Калугин.

Он также добавил, что метод вручения повесток в общественных местах не является наказанием, а, скорее, вынужденной мерой, поскольку не все военнообязанные соблюдают правила воинского учета.

"Я не считаю, что вручение повесток – это метод наказания", – подытожил полковник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли мужчинам призывного возраста в Украине вручать повестки работники полиции.