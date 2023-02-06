Відмова від повістки: адвокат розповів, у яких випадках це можливо

У разі відмови працівники центру комплектування мають скласти відповідний акт

У деяких випадках від повісток, які в Україні продовжують видавати військовозобов’язаним чоловікам, можна відмовитись. Є чотири основні причини, через які громадянин може не приймати бланк.

Вчинити так можна у випадках, якщо повістку дають не за правилами й не за законом. Детальніше про це розповів адвокат Андрій Новак в ефірі "Сніданку з 1+1".

У разі відмови від отримання документа з об’єктивних причин співробітники центру комплектування повинні скласти відповідний акт. Він повинен складатися у присутності двох свідків, а в самому бланку має бути зазначена причина, через яку військовозобов’язаний відмовився приймати повістку.

Причини відмовитися від отримання повістки:

повістку вручають невстановлені особи або особи без належних повноважень;

повістка виписана на ім’я іншої людини;

порожній бланк повістки заповнювався на місці;

порушення порядку вручення повісток.

Після відмови з однієї з причин керівник ТЦК вирішуватиме, чи притягувати цю людину до відповідальності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто може вручати повістки військовозобов’язаним чоловікам в Україні. Варто зазначити, що робити це можуть не лише співробітники ТЦК та командири військових частин. Є ще кілька категорій, які мають такі повноваження.