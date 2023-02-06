Отказ от повестки: адвокат рассказал, в каких случаях это возможно

В случае отказа сотрудники центра комплектования должны составить соответствующий акт

В некоторых случаях от повесток, которые в Украине продолжают выдавать военнообязанным мужчинам, можно отказаться. Есть четыре основные причины, по которым гражданин может не принимать бланк.

Поступить подобным образом можно в случаях, если повестку дают не по правилам и не по закону. Подробнее об этом рассказал адвокат Андрей Новак эфире "Сніданку з 1+1".

В случае отказа от получения документа по объективным причинам, сотрудники центра комплектования должны составить соответствующий акт. Он должен составляться в присутствии двух свидетелей, а в самом бланке должна быть указана причина, по которой военнообязанный отказался принимать повестку.

Причины для отказа от получения повестки:

повестку вручают неустановленные лица или же лица без надлежащих полномочий;

повестка выписана на имя другого человека;

пустой бланк повестки заполнялся на месте;

нарушение порядка вручения повесток.

После отказа по одной из причин руководитель ТЦК будет решать, привлекать ли этого человека к ответственности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто может вручать повестки военнообязанным мужчинам в Украине. Стоит отметить, что делать это могут не только сотрудники ТЦК и командиры воинских частей. Есть еще несколько категорий, у которых есть такие полномочия.