Отказ от повестки: адвокат рассказал, в каких случаях это возможно
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В случае отказа сотрудники центра комплектования должны составить соответствующий акт
В некоторых случаях от повесток, которые в Украине продолжают выдавать военнообязанным мужчинам, можно отказаться. Есть четыре основные причины, по которым гражданин может не принимать бланк.
Поступить подобным образом можно в случаях, если повестку дают не по правилам и не по закону. Подробнее об этом рассказал адвокат Андрей Новак эфире "Сніданку з 1+1".
В случае отказа от получения документа по объективным причинам, сотрудники центра комплектования должны составить соответствующий акт. Он должен составляться в присутствии двух свидетелей, а в самом бланке должна быть указана причина, по которой военнообязанный отказался принимать повестку.
Причины для отказа от получения повестки:
- повестку вручают неустановленные лица или же лица без надлежащих полномочий;
- повестка выписана на имя другого человека;
- пустой бланк повестки заполнялся на месте;
- нарушение порядка вручения повесток.
После отказа по одной из причин руководитель ТЦК будет решать, привлекать ли этого человека к ответственности.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто может вручать повестки военнообязанным мужчинам в Украине. Стоит отметить, что делать это могут не только сотрудники ТЦК и командиры воинских частей. Есть еще несколько категорий, у которых есть такие полномочия.