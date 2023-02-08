РНБО розвінчала черговий російський міф про вручення повісток українцям

Чоловіків призовного віку за кордоном можуть інформувати про початок мобілізації або призову на службу в Україні

На тлі того, що в Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан, росіяни вигадали новий фейк. Вони запустили відео, нібито у Польщі вручають повістки у військкомат українським чоловікам.

Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації РНБО. Експерти докладно пояснили, чому це фейк.

Згідно з повідомленнями у проросійських ЗМІ, у польських містах Познань та Тарнов українські чоловіки почали отримувати повістки. Українським дипломатичним установам доручено проводити військовий облік чоловіків-українців, застерігають ЗМІ окупантів.

"Застерігаємо! Згідно з правилами, українські дипустанови за кордоном мають вести військовий облік чоловіків. Однак у них немає права на вручення повісток людям, які перебувають на консульському обліку", — йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації уточнили, що дипустанови мають лише доносити до українців призовного віку за кордоном інформацію про початок призову на строкову військову службу. Також вони можуть і зобов’язані сприяти поверненню чоловіків, які не мають звільнення від проходження служби, на територію нашої країни під час мобілізації або воєнного стану. Але вручати повістки за кордоном жоден орган не уповноважений.

"Тому відео з врученням повісток є фейковою постановкою Кремля", — підсумували в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що чомусь повістки видають у громадських місцях. З 2023 року заходи щодо видачі повісток чоловікам в Україні були посилені.