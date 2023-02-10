"Между нами огромная пропасть": Зеленский о том, почему украинцы не простят путина

В основе мировоззрения путина — разрушенные территории, пренебрежение международным правом и правами человека

Совершающий поездки по ряду европейских стран президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор владимир путин ведет себя как глава нацистской Германии Адольф Гитлер во время Второй мировой войны, – и ему не будет прощения ни от украинцев, ни от других народов.

Об этом он сказал в интервью изданию Spiegel.

"Украинцы не простят путина. Да и большинство стран мира уже давно списали нынешнее российское руководство со счетов. Это напоминает мне конец Гитлера: когда он проиграл мировую войну, он все еще продолжал бомбить Лондон. Он сделал это, хотя и не был глуп. Вы просто должны понять: Между нами огромная пропасть, как политическая, так и историческая. Это вопрос мировоззрения. И результатом его мировоззрения являются: разрушенные территории, пренебрежение международным правом, правами человека, пренебрежение ко всему живому. Неважно, сколько еще людей вы отправите на смерть, вы боретесь за свое место", — считает президент Украины.

Зеленский уверен, что нынешнего президента рф невозможно остановить, "потому что путин – это дракон, которому нужно есть: чтобы удовлетворить его аппетит, вы даете ему одну страну за другой или, по крайней мере, их части".

В современном мире ни границы, ни океаны не остановят россиян, считает украинский лидер.

И легко предположить, что если Украина уступит врагу, и русские войска окажутся на границе ФРГ, то стране придется жертвовать жизнями своих людей.

"Поэтому то, что сегодня делает Украина, более благоприятно для вашей страны", – считает украинский лидер.

Еще один аспект, который возмущает Владимира Зеленского – несоответствие между словами и делами европейских политиков.

По словам президента Украины, после вторжения рф он каждый день разговаривал с европейскими лидерами и говорил: "Позвоните ему, остановите его, остановите его войска".

"Я предупреждал: дайте нам много оружия. Я также призвал к применению оружия и санкций в качестве превентивной меры. Если все знали, что путин собирается вторгнуться в нашу страну, почему они не ввели санкции? Это просто смешно, когда вы все публично выступаете в нашу защиту и при этом хотите обойти санкции или придержать оружие.

"Я вижу в этом грязную политику: вы знаете, что россия исторически проигрывает эту войну, но вы все равно отказываетесь помочь Украине в случае, если – с вероятностью в 1% – россия все-таки победит. Потому что тогда вы сможете сказать путину: "Ты помнишь? Я тогда немного притормозил!". И это именно то, что мне не нравится в политике: говорить о ценностях, а затем обесценивать их своими действиями", — возмущен президент Зеленский.

Напомним, что во время пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Евросовета Шарлем Мишелем в рамках саммита ЕС Владимир Зеленский высказался по поводу щекотливого вопроса с уклонистами. По его словам, Украина воюет почти год и это сложно как для страны, так и для самих воинов. Но страна бы не выстояла, если бы украинцы не остались на своих местах, ведь кто-то должен поддерживать экономику.