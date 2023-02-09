путін знову наговорив маячні: цього разу про Бога і розміри росії (відео)

Російський вождь путін продовжує робити заяви, які на голову не налазять

Російський диктатор володимир путін, який вкрав перстень в американця, зробив чергову цинічну заяву, яка не має зв’язку з реальністю. Під час наради щодо розвитку авіації він заговорив про дорожнє та авіаційне сполучення країни. путін заявив, що росія дісталася мешканцям країни… від Бога:

- "С тією територією, з якою ми живемо, і яка дісталася нам від господа Бога та дісталася нам від наших предків, забезпечити зв’язаність лише наземним транспортом практично неможливо." — зазначив тиран, говорячи про забезпечення транспортного зв’язку в росії.

Зазначимо, що офіційна історія, якою путін нехтує та вигадує свою, говорить, що територія росії утворилася внаслідок експенсійних воєн, які країна постійно вела з початку свого утворення.

Так, протягом 15 століття росія остаточно колонізувала землі від Поволжя до Білого моря. У 17 — 18 ст. росіяни у великій кількості розселилися у причорноморському степу, витіснивши козаків. Заселилися на Північному Кавказі, з середини 19 століття просунулися на схід у Сибір, почали війни за території з Китаєм і Японією, а також на Кавказі, потім вирушили в Середню Азію. Захоплення земель супроводжувалося насильством над іншими народами та обмеженням їхніх прав. До прикладу, значна частина мешканців Кавказу була змушена втікати до Туреччини.

Додамо, що на цій же нараді путін розповів, як ледь не загинув в авіакатастрофі. Нагадаємо, що у грудні торік військовий літак Ан-12БК загорівся та був змушений сісти в Новосибірську. У літака палав один із двигунів. За словами путіна, туди влучила пташка.

Нагадаємо, що слідчі у справі про збиття рейсу МН-17 зробили гучну заяву про рішення, яке путін ухвалював особисто, що й призвело до збиття літака. Крім того, нещодавно генерал СБУ розповів про найбільший страх путіна.