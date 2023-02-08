Рішення приймав особисто путін: слідчі у справі MH-17 зробили гучний висновок

Хоча докази і переконливі, але поки що не достатні

Рішення про передачу "ДНР" зенітно-ракетного комплексу "Бук", з якого у 2014 році на Донбасі було збито малазійський "Боїнг", могло бути прийняте особисто путіним. Такого висновку дійшли експерти Спільної слідчої групи (JIT).

Вони опублікували підсумки розслідування щодо осіб, відповідальних у росії за збиття літака рейсу MH17 ракетою "Бук". У записаних телефонних розмовах російські чиновники кажуть, що рішення щодо надання військової підтримки залишається за президентом.

Рішення навіть відкладається на тиждень, "бо є лише один, хто приймає рішення… людина, яка зараз перебуває на саміті у Франції". У цей час, 5 та 6 червня 2014 року, президент путін перебував у Франції на святкуванні Дня висадки союзників під час Другої світової.

"Існує конкретна інформація про те, що прохання сепаратистів було передано президенту, і що це прохання було задоволено. Невідомо, чи згадується в запиті система "Бук". Трохи пізніше з'являються більш важкі системи ППО, в тому числі і "Бук", з якого збили MH17. Хоча ми говоримо про вагомі докази, висока планка повних і переконливих доказів не досягнута", — йдеться у звіті.

При цьому в документі констатується, що поки що не зібрано достатньо конкретних доказів для нового судового переслідування щодо путіна. До того ж, у прокуратурі Нідерландів зазначають, що путін володіє імунітетом як глава держави, тому він не може зазнати судового переслідування у справі МН17.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в річницю загибелі рейсу MH17, в ЄС заявили, що очікують від Росії визнання своєї відповідальності за катастрофу

Також ми повідомляли про те, що одним із обвинувачених у справі MH17 є російський терорист Ігор Гіркін, який активно коментує війну в Україні з території Росії.