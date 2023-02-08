Решение принимал лично путин: следователи по делу MH17 сделали громкий вывод

Хотя доказательства и убедительны, но пока не достаточны

Решение о передаче т.наз. "ДНР" зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого в 2014 году на Донбассе был сбит малазийский Boeing, могло быть принято лично путиным. К такому выводу пришли эксперты Совместной следственной группы (JIT).

Они опубликовали итоги расследования в отношении лиц, ответственных в россии за сбитие самолета рейса MH17 ракетой "Бук". В записанных телефонных разговорах российские чиновники говорят, что решение о предоставлении военной поддержки остается за президентом.

Решение даже откладывается на неделю, "потому что есть только один, кто принимает решение…, человек, который сейчас находится на саммите во Франции". В это время, 5 и 6 июня 2014 года, президент Путин находился во Франции на праздновании Дня высадки союзников во время Второй мировой.

"Существует конкретная информация о том, что просьба сепаратистов была передана президенту, и что эта просьба была удовлетворена. Неизвестно, упоминается ли в запросе система "Бук". Чуть позже появляются более трудные системы ПВО, в том числе и "Бук", с которого сбили MH17. Хотя мы говорим о веских доказательствах, высокая планка полных и убедительных доказательств не достигнута", — говорится в отчете.

При это в документе констатируется, что пока не собрано достаточно конкретных доказательств для нового судебного преследования в отношении путина. К тому же, в прокуратуре Нидерландов отмечают, что путин обладает иммунитетом как глава государства, поэтому он не может подвергнуться судебному преследованию по делу МН17.

Напомним, ранее мы писали о том, что в годовщину гибели рейса MH17, в ЕС заявили, что ожидают от россии признания своей ответственности за катастрофу

Также мы сообщали о том, что одним из обвиняемых по делу MH17 является российский террорист Игорь Гиркин, активно комментирующий войну в Украине с территории россии.