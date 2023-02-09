Затиснув у кулаку: путін вкрав у американця перстень за 25 тисяч доларів

Власник клубу "Нью-Інгленд Петріотс" розповів про зустріч у Кремлі

У ніч із 12 на 13 лютого у США відбудеться головна спортивна подія країни – Супербоул. Фінал плей-офф чемпіонату з американського футболу. Раніше ліга підтримала сім’ї воїнів-гравців Української ліги американського футболу.

У битві за трофей зустрінуться "Філадельфія Іглз" та "Канзас-Сіті Чіфс" – найсильніші команди своїх конференцій у регулярному сезоні.

До Супербоулу ми розповімо цікаву історію, яка сталася з власником команди "Нью-Інгленд Петріотс".

У 2005 році Роберт Крафт побував у росії з офіційним візитом. Під час зустрічі з володимиром путіним, Крафт похвалився своїм чемпіонським перстнем за перемогу у Супербоулі.

Виріб, вартістю 25 тисяч доларів, сподобався путіну, він узяв перстень у руку, приміряв його і сказав: "Я міг би таким і вбити когось".

Перстень за перемогу у Супербоулі

Але помітивши, що на нього звернені камери, швидко зняв перстень і затиснув у кулаку. А потім поклав у кишеню, попрощався з гостями та вийшов із зали.

Пізніше Крафт говорив, що подарував путіну свій перстень на знак поваги та захоплення російським народом. Але за кілька років американський бізнесмен сказав, що заяву про подарунок його попросив зробити тодішній президент Джордж Буш. А він усі ці роки мріяв повернути каблучку з білого золота з діамантами.

Як писало видання CBS, другу спробу отримати назад перстень Крафт зробив, коли президентом США став його друг Дональд Трамп. Але й тоді йому в Білому домі сказали: "Було б краще, якби ви справді подарували цей перстень..."

Раніше ми писали, що вороги вбили двох гравців у американський футбол. Нагадаємо, влітку під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув футболіст, який раніше виступав за "Вінницьких Вовків" та "Київських Патріотів". А потім під Бахмутом загинув ще один гравець "Київських патріотів".