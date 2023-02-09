Зажал в кулаке: путин украл у американца перстень за 25 тысяч долларов

Владелец клуба "Нью-Ингленд Пэтриотс" рассказал о встрече в Кремле

В ночь с 12 на 13 февраля в США состоится главное спортивное событие страны – Супербоул. Финал плей-офф чемпионата по американскому футболу. Ранее лига поддержала семьи воинов-игроков Украинской лиги американского футбола.

В битве за трофей встретятся "Филадельфия Иглз" и "Канзас-Сити Чифс" – сильнейшие команды своих конференций в регулярном сезоне.

К Супербоулу мы расскажем интересную историю, которая приключилась с владельцем команды "Нью-Ингленд Пэтриотс"

В 2005 году Роберт Крафт побывал в россии с официальным визитом. Во время встречи с владимиром путиным, Крафт похвастался своим чемпионским перстнем за победу в Супербоуле.

Изделие, стоимостью 25 тысяч долларов, понравилось путину, он взял перстень в руку, примерил его и сказал: "Я мог бы таким и убить кого-нибудь".

Перстень за победу в Супербоуле

Но заметив, что на него обращены камеры, быстро снял кольцо и зажал в кулаке. А затем положил в карман, попрощался с гостями и вышел из зала.

Позже Крафт говорил, что подарил путину свой перстень в знак уважения и восхищения русским народом. Но через несколько лет американский бизнесмен сказал, что заявление о подарке его попросил сделать тогдашний президент Джордж Буш. А он все эти годы мечтал вернуть кольцо из белого золота с бриллиантами.

Как писало издание CBS, вторую попытку получить назад перстень Крафт предпринял, когда президентом США стал его друг Дональд Трамп. Но и тогда ему в Белом доме сказали: "Было бы лучше, если бы вы правда подарили это кольцо…"

Ранее мы писали, что враги убили двух игроков в американский футбол. Напомним, летом во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб футболист, который ранее выступал за "Винницких Волков" и "Киевских Патриотов". А потом под Бахмутом погиб еще один игрок "Киевских Патриотов".