Як відрізнити двійників путіна від справжнього: топовий розвідник дав вірний спосіб

Ймовірніше за все, у публічних заходах рф бере участь не путін, а його двійники

Російський диктатор володимир путін чітко усвідомлює, що повномасштабне вторгнення в Україну зробило його головною ціллю, котру хочуть ліквідувати, тому використовує на публічних заходах своїх двійників.

Таку впевненість висловив колишній голова Головного управління розвідки генерал-лейтенант Валерій Кондратюк в ефірі програми "У гостях у Дмитра Гордона".

За його словами, можна досить чітко визначити, коли на кремлівських відео двійники, а коли справжній путін. Розвідник упевнений, що справжній президент росії завжди зустрічається зі співрозмовниками за дуже довгим столом.

"Якщо подивитися на відео його зустрічей із близьким оточенням, навіть із тим самим міністром оборони сергієм шойгу, то дам дуже довгий стіл і, мені здається, що саме за цим довжелезним столом і є справжній путін. А там, де він безпосередньо тисне комусь руку або знаходиться у колі великого оточення людей — це є ті люди, які повинні створювати умови, в яких посягання або інші ситуації, що пов'язані з ризиком для здоров'я або життя диктатора, там і використовуються ті люди (двійники — ред.). Сам диктатор у цей час знаходиться у зовсім іншому місці", — пояснив Кондратюк.

Нагадаємо, як діючий очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов прокоментував інформацію щодо ймовірного використання двійників президента росії володимира путіна. Зокрема, на думку головного українського розвідника питання "чи живий досі путін" є риторичним.

Раніше "Телеграф" також писав, що після гучного візиту нібито диктатора путіна на полігон Західного військового округу в Рязанській області, мережа вибухнула підозрами, побачивши чутки ознаки того, що його відвідував двійник російського президента.