Как отличить двойников путина от настоящего: топовый разведчик дал верный способ

Вероятнее всего, в публичных мероприятиях рф принимает участие не путин, а его двойники

Российский диктатор владимир путин четко отдает себе отчет, что полномасштабное вторжение в Украину сделало его главной целью, которую хотят ликвидировать, поэтому использует на публичных мероприятиях своих двойников.

Такую уверенность высказал бывший глава Главного управления разведки, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк в эфире программы "В гостях у Дмитрия Гордона".

По его словам, можно достаточно четко определить, когда на кремлевских видео двойники, а когда — настоящий путин. Разведчик уверен, что настоящий президент рф всегда встречается с собеседниками за очень длинным столом.

"Если посмотреть на видео его встреч с близким окружением, даже с тем же министром обороны сергеем шойгу, то дам очень длинный стол и, мне кажется, что именно за этим длинным столом и есть настоящий путин. А там, где он непосредственно жмет кому-то руку или находится в кругу большого окружения людей — это те люди, которые должны создавать условия, где посягательства или другие ситуации, связанные с риском для здоровья или жизни диктатора, там и используются те люди (двойники — ред.). Сам диктатор в єто время находится в совсем другом месте", — объяснил Кондратюк.

Напомним, как действующий глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов прокомментировал информацию о вероятном использовании двойников президента рф владимира путина. В частности, по мнению главного украинского разведчика вопрос "жив ли до сих пор путин" риторический.

Ранее "Телеграф" также писал, что после громкого визита якобы диктатора путина на полигон Западного военного округа в Рязанской области, сеть взорвалась подозрениями, увидев слухи о признаках того, что его посещал двойник российского президента.