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Великий страх путіна: генерал СБУ розповів, чию долю боїться повторити президент росії

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
владимир путін боїться втратити життя Новина оновлена 09 лютого 2023, 16:09
владимир путін боїться втратити життя. Фото Відкриті джерела

Російський президент не хоче повторити долю іранського генерала

Президент росії володимир путін боїться за своє життя, незважаючи на системи ППО біля його резиденції і по Москві. Його найбільшим страхом є атака з повітря, адже саме так загинув в Ірані відомий генерал Касем Сулеймані.

Таку думку висловив екс-заступник голови СБУ генерал-майор Віктор Ягун у програмі "У гостях у Гордона". За його словами, чим старішим стає путін, тим більше йому хочеться жити.

Російський президент болісно сприймає ймовірність використання дронів-камікадзе проти нього. Особливо гостро цепроявилося після того, як США за допомогою ізраїльтян дроном ліквідували генерала Касема Сулеймані Ірані.

"Пам’ятати про цього генерала … Він реально дуже боїться, що така штука може прилетіти десь з небес. Тому що, я так розумію, своє оточення він шерстить щоразу дуже серйозно і сподівається, що звідти небезпеки немає. Тому прикриття з неба безпілотники, не підходити ближче, ніж 200 метрів до нього — це все відповідає дійсності, бо параноя, стара людина, що зробиш", — розповів Віктор Ягун.

Під час візиту путіна до Волгограда минулого тижня також можна було помітити рівень його страху. Містом він пересувався на броньованому Аурусі у супроводі 25 машин кортежу, швидкої допомоги та охоронців з валізами в яких, найімовірніше, лежали броньовані плити.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як відрізнити справжнього путіна від його двійників. Точна кількість несправжніх путіних залишається невідомою.

Теги:
#ППО #Володимир Путін #Страх #Смерть