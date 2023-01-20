ППО поставили вже біля резиденції путіна: у мережі регочуть над панікою в росії

Очевидцям вдалося зафільмувати комплекс ППО неподалік селища Заріччя

У москві та районах масово почали фіксувати появу комплексів протиповітряної оборони. Один з них очевидці помітили неподалік резиденції російського президента володимира путіна. У мережі обережність і страхи диктатора вже підняли на сміх.

Як у п'ятницю, 20 січня, повідомив Telegram Sirena, ще один комплекс ППО розмістили всього за 10 кілометрів від резиденції путіна, котра розташована у Ново-Огарьово. Згідно з припущеннями очевидців, установка може бути ракетним комплексом типу "Панцир С1".

"Читач надіслав до редакції "Сірени" відео, зняте ще 6 січня поряд із селищем Заріччя Одинцівського міського округу москви. Резиденція володимира путіна в Ново-Огарьово знаходиться за 10 кілометрів від місця розміщення установки", — йдеться у публікації.

Варто додати, що напередодні у багатьох російських телеграм-каналах з'явилися фото та відео з установками ППО, які були розміщені на дахах будівель та інших вільних майданчиках у столиці рф. Загалом станом на сьогоднішній день їх налічується не менше п'яти штук.

У росії вже встигли прокоментувати питання встановлення на даху будівлі міністерства оборони у москві зенітно-ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С", про що повідомила низка ЗМІ, однак без особливих деталей. Зокрема, речник президента дмитро пєсков заявив, що "перенаправив" це запитання до міноборони, адже саме вони несуть відповідальність за такі дії.

"Тут я хочу вас повністю переадресувати все-таки до нашого міністерства оборони. Вони несуть відповідальність за забезпечення безпеки країни загалом і столиці зокрема", — пояснив путінський поплічник.

У мережі розміщення ППО у москві вже спровокувало появу великої кількості саркастичних жартів та мемів:

Раніше "Телеграф" повідомляв, як кремль на новорічні свята посилював охорону червоної площі, залучивши два десятки військових для роботи на комплексах ППО.