Вєрка Сердючка в Тель-Авіві відправила путіну палке побажання зі сцени (відео)

Вже за секунду це скандував весь зал

Знаменита Вєрка Сердючка, під чиїм образом "ховається" усім відомий Андрій Данилко, нещодавно виступила в Тель-Авіві. Там, прямо зі сцени, артистка знову проскандувала свій відомий заклик-побажання, яким потішила публіку ще під час трансляції Нацвідбору на Євробачення-2023. Тільки цього разу у залі були громадяни не тільки України, а й інших держав.

Фрагмент відео, на якому Сердючка передає путіну палке побажання, виклав у своєму твіттері користувач Leonid Nevzlin — російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч. У підписі вказано: "А в нас у Тель-Авіві Вєрка Сердючка молиться за здоров'я фюрера. І зал радіє))".

Дійсно, зал відразу відгукнувся на слова артистки і вже за секунду, щойно люди зрозуміли, про що мова, підключилися до "найкращих побажань" диктатору. Сердючка сказала: "Давайте нашу улюблену, так? Це всі люди знають: путін, шоб ти здох! путін, шоб ти здох!" — і в залі відразу стало веселіше.

Підтримують зірку і в коментарях до твіта. Знайшлися навіть ті, хто шкодує, що не потрапив на цей концерт.

Нагадаємо, що в Ізраїлі зараз перебувають також відома російська співачка Алла Пугачова, в якої знайшовся ізраїльський паспорт, та її чоловік — комік Максим Галкін. Вони виступають проти війни в Україні та засуджують політику Кремля, через що торік і вирішили покинути росію. Галкін відновив концертну діяльність і регулярно відзначається своїми заявами на підтримку України, а також майстерно висміює російську пропаганду.