Российский вождь путин продолжает делать заявления, которые на голову не налезают

Российский диктатор Владимир Путин, укравший кольцо у американца, сделал очередное циничное заявление, не имеющее связи с реальностью. Во время совещания по развитию авиации он заговорил о дорожном и авиационном сообщении страны. путин заявил, что россия досталась жителям страны… от Бога:

- "С той территорией, с которой мы живем и которая досталась нам от Господа Бога и досталась нам от наших предков, обеспечить связанность только наземным транспортом практически невозможно." — отметил тиран, говоря об обеспечении транспортной связи в россии.

Отметим, что официальная история, которой пути пренебрегает и придумывает свою, говорит, что территория россии образовалась в результате экспансионных войн, которые страна постоянно вела с начала своего образования.

Так, в течение 15 века Россия окончательно колонизировала земли от Поволжья до Белого моря. В 17 — 18 в. русские в большом количестве расселились в причерноморской степи, вытеснив казаков. Заселились на Северном Кавказе, с середины 19 века продвинулись к востоку в Сибирь, начали войны на территории с Китаем и Японией, а также на Кавказе и двинулись в Среднюю Азию. Захват земель сопровождался насилием над другими народами и ограничением их прав. К примеру, значительная часть жителей Кавказа была вынуждена бежать в Турцию.

Добавим, что на этом же совещании путин рассказал, как едва не погиб в авиакатастрофе. В декабре прошлого года военный самолет Ан-12БК загорелся и был вынужден сесть в Новосибирске. У самолета пылал один из двигателей. По словам путина, туда попала птичка.

Напомним, что следователи по делу о сбитии рейса МН-17 сделали громкое заявление о решении, которое Путин принимал лично, что и привело к сбитию самолета. Кроме того, недавно генерал СБУ рассказал о самом большом страхе путина.