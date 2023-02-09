Большой страх путина: генерал СБУ рассказал, чью судьбу боится повторить президент рф

Российский президент не хочет повторить судьбу иранского генерала

Президент россии владимир путин боится за свою жизнь, несмотря на системы ПВО возле его резиденции и по Москве. Его наибольший страх — атака с воздуха, ведь именно так погиб в Иране известный генерал Касем Сулеймани.

Такое мнение высказал экс-заместитель главы СБУ генерал-майор Виктор Ягун в программе "В гостях у Гордона". По его словам, чем старее становится путин, тем больше ему хочется жить.

Российский президент болезненно воспринимает вероятность использования дронов-камикадзе против него. Особенно остро это проявилось после того, как США при помощи израильтян дроном ликвидировали генерала Касем Сулеймани в Иране.

"Помнить про этого генерала…Он реально очень боится, что такая штука может прилететь где-нибудь с небес. Потому что, я так понимаю, свое окружение он шерстит каждый раз очень серьезно и надеется, что оттуда опасности нет. Поэтому прикрытие с неба, беспилотники, не подходить ближе, чем 200 метров к нему — это все соответствует действительности, потому что паранойя, старый человек, что сделаешь", — рассказал Виктор Ягун.

Во время визита путина в Волгоград на прошлой неделе также можно было заметить уровень его страха. По городу он передвигался на бронированном Аурусе в сопровождении 25 машин кортежа, скорой помощи и охранников с чемоданами в которых, вероятнее всего, лежали бронированные плиты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как отличить настоящего путина от его двойников. Точное количество ненастоящих путиных остается неизвестным.