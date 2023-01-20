ПВО поставили уже у резиденции путина: в сети хохочут над паникой в россии

Очевидцам удалось запечатлеть комплекс ПВО недалеко от поселка Заречье

В москве и районах массово начали фиксировать появление комплексов противовоздушной обороны. Один из них очевидцы заметили недалеко от резиденции российского президента владимира путина. В сети осторожность и страхи диктатора уже подняли на смех.

Как в пятницу, 20 января, сообщил Telegram Sirena, еще один комплекс ПВО разместили всего в 10 километрах от резиденции путина, расположенной в Ново-Огарево. Согласно предположениям очевидцев, установка может быть ракетным комплексом типа "Панцирь С1".

"Читатель прислал в редакцию "Сирены" видео, снятое еще 6 января рядом с поселком Заречье Одинцовского городского округа москвы. Резиденция Владимира Путина в Ново-Огарево находится в 10 километрах от места размещения установки", — говорится в публикации.

Стоит добавить, что накануне во многих российских телеграмм-каналах появились фото и видео с установками ПВО, размещенными на крышах зданий и других свободных площадках в столице россии. В общей сложности на сегодняшний день их насчитывается не менее пяти штук.

В рф уже успели прокомментировать вопрос установления на крыше здания министерства обороны в москве зенитно-ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С", о чем сообщил ряд СМИ, однако без особых деталей. В частности, представитель президента дмитрий песков заявил, что "перенаправил" этот вопрос в минобороны, ведь именно они несут ответственность за такие действия.

"Здесь я хочу вас полностью переадресовать все-таки в наше министерство обороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столице в частности", — объяснил путинский приспешник.

В сети размещения ПВО в москве уже спровоцировало появление большого количества саркастических шуток и мемов:

Ранее "Телеграф" сообщал, как кремль на новогодние праздники усиливал охрану красной площади, привлекая два десятка военных для работы на комплексах ПВО.