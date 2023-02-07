Верка Сердючка в Тель-Авиве отправила путину пламенное пожелание со сцены (видео)

Уже через секунду это скандировал весь зал

Знаменитая Верка Сердючка, под чьим образом "прячется" всем известный Андрей Данилко, недавно выступила в Тель-Авиве. Там, прямо со сцены, артистка снова проскандировала свой известный призыв-пожелание, которым порадовала публику еще во время трансляции Нацотбора на Евровидение-2023. Только в этот раз в зале были граждане не только Украины, но и других государств.

Фрагмент видео, на котором Сердючка передает путину страстное пожелание, выложил в своем твиттере пользователь Leonid Nevzlin — российско-израильский предприниматель и общественный деятель. В подписи указано: "А у нас в Тель-Авиве Верка Сердючка молится за здоровье фюрера. И зал радуется))".

Действительно, зал сразу отозвался на слова артистки и уже через секунду, как только люди поняли, о чем речь, подключились к "лучшим пожеланиям" диктатору. Сердючка сказала: "Давайте нашу любимую, да? Это все люди знают: путин, чтоб ты сдох! путин, чтоб ты сдох!" — и в зале сразу стало веселее.

Поддерживают звезду и в комментариях к твиту. Нашлись даже те, кто сожалеет, что не попал на этот концерт.

Напомним, что в Израиле сейчас находятся также известная российская певица Алла Пугачева, у которой есть израильский паспорт и ее муж — комик Максим Галкин. Они выступают против войны в Украине и осуждают политику Кремля, из-за чего в прошлом году и решили покинуть россию. Галкин возобновил концертную деятельность и регулярно отмечается своими заявлениями в поддержку Украины, а также мастерски высмеивает российскую пропаганду.