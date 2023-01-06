"Боится Украины и постоянно лжет": Подоляк назвал ключевые черты путина

Почему путин постоянно лжет и ему безразличны потери среди своих военных

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк описал ключевые черты, которые присущи российскому диктатору владимиру путину. Одной из них является ложь, которой президент рф постоянно кормит свой народ.

В новом году путин выше на экраны и заявил о запуске на боевую службу нового фрегата "Адмирал Горшков", но в то же время глава кремля промолчал о потерях среди оккупантов в Макеевке. В интервью 24 каналу Подоляк объяснил поведение путина, назвав его четыре основных черты.

У путина нет эмпатии

У российского диктатора абсолютно отсутствует эмоциональное понимание о том, что такое потери. Он безразлично относится к 100-300 тысячам погибших.

"У нас вся страна усеяна трупами российских военных. А ему все равно, для него нет эмпатии, нет печали по погибшим – даже своим", — сказал Подоляк.

Путин на 99% постоянно лжет

Единственное, в чем глава кремля не лжет, это в том, что он — путин. Остальное — сплошное вранье.

"В частности о Крымском мосту, Курской атомной электростанции, миллионе людей в Донецке, которым якобы не давали воду – все сплошная ложь", — добавил советник главы ОП.

Он отметил, что следственный комитет россии официально доложил путину, что они не знают, кто и как взрывал Керченский мост. Даже в своей стране они не знают. В то же время путин выходит и как факт говорит, что какие-то сети у Курской АЭС, поэтому россияне пойдут уничтожать гражданское население Украины.

путин нарцистически влюблен в свое видение истории и думает, что якобы Ленин создал Украину

Это черту объясняет тот факт, что с путиным невозможно вести интеллектуальную дискуссию. Все аргументы будут для него неприемлемыми, поскольку он их не понимает.

"Вести разговор с путиным – это как говорить с человеком с очень слабым интеллектуальным уровнем. Он вас не услышит, и еще будет обижаться на то, что вы позволяете себе говорить очень умные слова. Это относится ко всей политической элите россии", — сказал Михаил Подоляк.

путин понимает только прямой силовой удар

Подоляк считает, что путин получит существенную оплеуху, и это будет не просто где-то в тени, а зафиксировано.

"Почему путин так боится Украины и ей нет равных в мире? Потому что мы бьем его напрямую по физиономии. Это единственный инструмент, который можно использовать в разговоре с путиным", — объяснил советник главы ОП.

Глава кремля никогда не согласится на искренний разговор, пока не проиграет. Он постоянно будет думать о реванше. Причем путин обязательно захочет реванша с унижениями.

"Сегодня нельзя уступить россии любой ценой, потому что она найдет возможность через некоторое время причинить нам максимальную боль и унижение за то унижение, которое сегодня Украина причиняет российской армии и самой россии. Это уже не просто война за территорию, это вопрос исторической миссии и у нас, и у россиян", — подытожил Подоляк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что россияне запустили слух о том, что путин приедет в оккупированный Донецк.