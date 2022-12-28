Он врёт и оправдывается: Фейгин рассказал, видят ли россияне ошибки путина

путину приходится постоянно оправдывать себя

Российский диктатор владимир путин делал большое количество нелепых заявлений о войне в Украине. В одном из них он уверенно сказал, что 99,9% россиян готовы положить всё в пользу Родины. Однако так ли это на самом деле и замечает ли российское общество, что "Акела промахнулся"?

Оппозиционный политик и российский правозащитник Марк Фейгин в интервью "Орестократии" высказал свое мнение относительно высказываний путина и в целом ситуации в обществе рф.

По его словам, путину приходится постоянно оправдывать не только себя, но и все происходящее. Нередко приходится говорить то, чего и вовсе нет, чтобы тем самым успокоить свой народ и продолжать войну.

"Он (путин, — Ред.) не слышит ответа, он может позволить себе все что угодно. Многим казалось, что он не решится на мобилизацию, поскольку это затрагивает всех россиян. Это не война, которая ведется где-то там и нас это не касается. Он вовлек население в целом", — отметил Фейгин.

Сейчас народ уже понимает, что путин врет. Фейгин считает, что в связи с этим изменения в сознании российского диктатора уже начались. Однако другой вопрос в том, какой ценой это будет происходить.

"Для этого еще миллион нужно убить или сколько? Я бы сказал, что, возможно, мы будем свидетелями этих перемен, но насколько быстро они будут идти — мало кто сможет сейчас сказать. Такую цену народ не должен был платить. Он должен был возмутиться сразу. По этой логике, для того чтобы убедиться, как делать не надо, нужно самому это попробовать. Поэтому путину выдан карт-бланш. Будут ли эти изменения? Будут, но они будут по сумме, не только из-за меняющегося отношения. Много чего еще произойдет", — подчеркнул российский правозащитник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что путин и пропагандисты опять заговорили о переговорах. Заявление звучало особо цинично после рождественских обстрелов Херсона.