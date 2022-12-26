Снова вспомнили о мире. путин и пропагандисты опять заговорили о переговорах

Заявление звучало цинично после рождественских обстрелов Херсона

россия в очередной раз подняла тему переговоров о мире. Накануне российский диктатор владимир путин в интервью каналу "россия-1" сказал, что москва всегда стремилась разрешать споры путем мирных переговоров.

Это выглядело особенно цинично, ведь за день до этого, в сочельник, россияне обстреляли из "Градов" город Херсон.

Мир на условиях агрессора

Среди основных тезисов путина было то, что россия "открыта для переговоров" о завершении войны. Теперь кремль вроде бы готов договариваться со всеми "участниками процесса о каких-то приемлемых решениях".

Но, по мнению путина, благим намерениям препятствует Украина, потому что власти запретили вести с ним переговоры:

"Мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то решениях. Но это их дело, это же не мы отказываемся от переговоров, а они", — сказал путин.

Кроме Украины, по мнению путина, виноват Запад, якобы желающий "растянуть историческую россию".

"Разделяй и властвуй. Вот они всегда пытались это сделать, пытаются это сделать и сейчас. А наша цель в другом — в объединении русского народа", — заявил он.

В то же время кремль заявляет, что будет бороться, пока не будут достигнуты все его цели. путин также повторил, что у москвы нет другого выбора и сказал, что считает, что Кремль действует в правильном направлении:

"Мы защищаем наши национальные интересы, интересы наших граждан, нашего народа", — сказал он.

Нарратив о мирных переговорах в течение недели продвигали и через иностранных спикеров и медиа. В частности, как обратил внимание Центр противодействия дезинформации, в издании The American Conservative полковник в отставке Дуглас Макгрегор из США заявил, что единственным решением являются" мирные переговоры и признание законных интересов безопасности россии в регионе". Telegram-каналы со ссылкой на Politico утверждали, что официальные лица США стремятся к завершению конфликта дипломатическим путем. В Telegram каналах распространяли тезис, что украинцы должны остановить сопротивление.

Заявление на фоне обстрелов

За день до заявления путина его армия цинично обстреляла более 25 городов на линии фронта Купянск-Лиман и около 20 в Запорожье, сообщили в Генштабе ВСУ. По меньшей мере, 10 ракетных обстрелов также нанесли Купянский район Харьковской обл. Военные предупреждают, что угроза авиа- и ракетных ударов сохраняется.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский, говоря об ударе по Херсону, во время которого погибли по меньшей мере 10 человек, пообещал: "Мы найдем каждого российского убийцу".

Кроме того, Зеленский предупредил украинцев, что москва будет пытаться сделать последние дни 2022 года темными и тяжелыми, нужно быть готовыми к любому сценарию. Он сказал, что россия потеряла все, что могла, в этом году, а тьма не помешает Украине повести оккупантов к поражению.

путину посоветовали вернуться к реальности

Официальный Киев продолжает придерживаться тезиса, что не остановится, пока последний российский солдат не будет изгнан со всей территории. Реагируя на очередную ложь диктатора, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter посоветовал пути вернуться к реальности:

"1. россия единолично напала на Украину и убивает граждан. Никаких других "стран, мотивов, геополитики" нет. 2. россия не хочет переговоров, а пытается избежать ответственности. Это очевидно, поэтому двигаемся к трибуналу", — написал он.

США тоже сомневаются в мотивах путина. Ранее представитель Белого дома Джон Кирби сказал, что путин не продемонстрировал никаких признаков того, что готов вести переговоры для прекращения войны.

"Напротив – все, что пути делает на земле и в воздухе, свидетельствует о человеке, который хочет и дальше продолжать насилие над украинским народом", – подчеркнул Кирби.

Ранее "Телеграф" сообщал, что генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не настроен оптимистично по поводу возможности эффективных мирных переговоров в ближайшем будущем.