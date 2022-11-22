путину предложили "мирный договор"? В кремле отреагировали на громкие сообщения СМИ

В "соглашении" шла речь о возврате украинских территорий, включая Донбасс.

Вопрос переговоров Украины и рф до сих пор остается открытым и активно обсуждаемым СМИ. Во вторник, 22 ноября, "Украинская правда", ссылаясь на собеседников в кругах спецслужб США, опубликовала материал, в котором говорится, что перед саммитом G20 президент рф владимир путин получил вариант возможного "соглашения" от одной из стран-посредниц.

В тексте "договора" говорилось, что оккупированные и уже аннексированные территории юга и востока Украины, включая Донбасс, должны вернуться в состав Украины. Вопрос Крыма предлагалось вынести "за скобки", поскольку в рф считают полуостров основой так называемого "наследия путина".

Соглашение предусматривало прекращение любых разговоров о статусе Крыма и о вступлении Украины в НАТО на семь лет.

Согласно информации СМИ, россии предлагалось сделать первый шаг — прекратить ракетные обстрелы инфраструктуры, чтобы, как говорится, показать "серьёзность намерений". Однако удар по украинской энергетике, который РФ нанесла во второй день саммита, показал, что предложенный проект "мирного соглашения" кремлю не понравился.

Стоит отметить, что прежде чем УП опубликовала данный материал о передачи путину "соглашения" говорил российский оппозиционный Telegram-канал, который связывают с Валерием Соловьем, специализирующимся на "тайнах кремля".

Реакция официальных представителей властей рф на информацию о "соглашении" оказалась предсказуемой. Спикер путина песков, на вопрос о передачи "мирных предложений" его руководителю ответил: "Нет!", опровергнув информацию о том, что "соглашение" вообще существовало.

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