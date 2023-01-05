путин уже принял факт поражения, но есть одно "но": психолог о видео с президентом россии

Владимир путин на подсознательном уровне уже принял свой проигрыш в войне, но все равно намерен ее продолжать

Владимир путин на подсознательном уровне уже принял свое поражения в войне с Украиной. Его странное новогоднее обращение яркое тому подтверждение, уверена политический психолог Светлана Чунихина.

В эксклюзивном комментарии "Телеграфу" вице-президента Ассоциации политических психологов Украины спрогнозировала, готов ли путин к капитуляции и как может изменится политика кремля по отношению к Украине.

По словам Светланы Чунихиной, на сегодняшний день нет оснований предполагать, что кремль изменит свою политику по отношению к Украине. Уж тем более речи не идет о капитуляции россии. Но на подсознательном уровне владимир путин уже принял свое поражение.

"Пока нет никаких оснований ожидать такого разворота, тем более капитуляции. Несмотря на то, что подсознательно путин, скорее всего, уже принял факт поражения (по крайней мере, странное новогоднее поздравление можно проинтерпретировать именно так), на сознательном уровне он намерен продолжать войну "до победного конца", — сказала психолог.

Светлана Чунихина считает, что проигрыш в войне означает катастрофу для путина как психологическую, так и физическую. Однако правитель страны-агрессора намерен приложить все усилия, чтобы избежать поражения в войне с Украиной. Поэтому о переговорах с путиным не может быть речи — они попросту бессмысленные.

"Он приложит все возможные усилия, не будет считаться ни с какими жертвами и потерями, чтобы избежать этого поражения, или по крайней мере его отсрочить. Он об этом говорит откровенно. С начала войны путинская риторика не претерпела никаких существенных изменений, хотя от планируемой им молниеносной спецоперации не осталось ничего. Поэтому переговоры с путиным сейчас не имеют смысла", — резюмировала психолог.

Ранее "Телеграф" сообщал, что путин умрет в 2023 году. Астролог уверен, что российский президент едва ли переживет майские праздники.