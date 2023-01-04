"Безнадежность и поражение путина": политический психолог оценила новогоднее обращение диктатора

Светлана Чунихина проанализировала "Телеграфу" некоторые скрытые и необычные детали новогоднего поздравления главы кремля

Кроме того, что во время последнего новогоднего обращения путина на его фоне стояли сотрудники ФСО, а не участники войны рф против Украины, появляются и другие необычные детали этого выступления. В частности, что касается внутреннего состояния кремлевского диктатора и особенностей его поведения.

Об их значении и возможных последствиях "Телеграф" расспросил у политического психолога, вице-президента Ассоциации политических психологов Украины Светланы Чунихиной.

— Что можно сказать о путине на видео с новогодним поздравлением? Какие необычные изменения во внешнем виде, в риторике, в поведении вы обратили внимание?

— Путинское поздравление с 2023 годом поразительно отличается от всех предыдущих, прежде всего, по стилистике и драматургии. Вместо традиционного парадного выхода на фоне символов имперской власти – кремлевских звезд, флага, огней Москвы – в этом году путин поздравлял россиян с праздником в антураже, который визуально максимально далек от праздничного.

Это "приветствие" полностью лишено ярких красок, четких вертикальных линий, воздуха. Мы видим тусклую картинку, тусклые лица. Военные, на фоне которых позирует путин, почти полностью обездвижены — им не позволено никаких проявлений экспрессии, даже улыбок. Иногда они переступают с ноги на ногу и тогда похожи на камыши, мрачно колеблющие ветер. Единственным оживленным элементом на экране были рябеющие полоски на путинском галстуке в результате дефекта передачи видеоизображения.

Можно предположить, что основной психологической целью новогоднего обращения было поднять моральный дух русского гражданского общества и армии, зарядить их на победу, на преодоление трудностей войны. Но трудно себе представить нечто более деморализующее и депрессивное, чем эта коричнево-черная картинка. На бессознательном уровне такая картинка должна транслировать только безнадежность и поражение.

путину сегодня действительно надо достучаться до сердец россиян, чтобы мобилизовать их на развязанную им бессмысленную войну. Но у него нет эмпатии, чтобы сделать это искренне. И он на самом деле панически боится собственного народа, презирает его, и всеми силами стремится предотвратить его "пробуждение".

В этом новогоднем поздравлении проступила вся двусмысленность и противоречивость путинского положения.

— Учитывая увиденное, какой вывод можно сделать: возможен ли разворот политики кремля в отношении Украины и при каких условиях? Способен ли путин подписать капитуляцию?

— Пока нет никаких оснований ожидать такого разворота, тем более капитуляции. Несмотря на то, что подсознательно путин, скорее всего, уже принял факт поражения (по крайней мере, странное новогоднее поздравление можно проинтерпретировать именно так), на сознательном уровне он намерен продолжать войну "до победного конца".

Поражение для путина означает психологическую катастрофу, не говоря об угрозе физическому существованию. Поэтому он приложит все возможные усилия, не будет считаться ни с какими жертвами и потерями, чтобы избежать этого поражения, или по крайней мере его отсрочить. Он об этом говорит откровенно. С начала войны путинская риторика не претерпела никаких существенных изменений, хотя от планируемой им молниеносной спецоперации не осталось ничего. Поэтому переговоры с путиным сейчас не имеют смысла.

Но дело даже не в одной позиции путина. Развязанная им война превратила риторическую фигуру "Украина – это антироссия" в реальность. И сейчас вопрос действительно стоит – или/или. Либо россия, либо Украина. Какие могут быть переговоры на этот счет, какие компромиссы?! И украинское руководство, как военное, так и политическое, это твердо понимает.

— Насколько вероятным вы считаете "дворцовый переворот" в кремле? Есть ли признаки того, что путин находится под прессингом окружения и есть ли какие-то скрытые проявления конфликта внутри кремлевской элиты?

— российское политическое пространство полностью зачищено, даже стерилизовано. Субъектам проактивного или креативного политического действия неоткуда взяться. Если не будет путина, не будет россии – в том смысле, что у государства нет других альтернативных источников политической воли.

Весь суверенитет россии, о котором постоянно так печется путин, сейчас сконцентрирован в его руках (которыми он судорожно хватается за стол). Какими бы яростными ни были конфликты внутри путинских элит, они пока не видят сценариев, где путина не будет, а будет что-то другое. Единственным выходом из этой войны было и остается поражение на фронте.

— Если вообще проанализировать российское общество и среду, можно ли квалифицировать рашизм со всей присущей ему украинофобией как определенный вид психологического расстройства, болезни?

— Это не болезнь в клиническом смысле, но это, безусловно, социальная и политическая патология. Патологично, во-первых, искаженное, оторванное от реальности восприятия россиянами самих себя, и мира, в котором они живут. Значительная часть российского общества уверена, что их государство окружено врагами, которые "вечно" стремились разрушить или покорить россию. Они видят свою страну как источник света и добра, хотя извне действия русской армии и российского политического режима выглядят как инфернальное зло.

Российская власть увлечена параноидальными фантазиями, которые пытается навязать всем остальным как единственно верное понимание реального. Второй тотальный признак того, что рашизм является патологией, – это полная потеря человечности.

Они отравляют окружающий мир лживой информацией, травят собственных оппозиционеров радиоактивными и другими крайне опасными веществами, убивают сотни тысяч мирных людей и публично радуются тому. российские власти откровенно обесценивают жизнь не только "врагов россии", но и собственных граждан. Чем умереть от водки, пусть лучше погибнет на войне, сказал путин матери военного прямо в лицо.

Или пропагандист соловьев недавно пространно рассуждал о том, что жизнь вообще переоценена. Имея в виду, конечно, чья-то другая жизнь не его. И третий признак патологического состояния, в котором пребывает обольщенное рашизмом российское общество, — это сплошная покорность власти.

Они полностью доверили свою жизнь преступному режиму и оказались неспособны что-либо этому противопоставить даже тогда, когда режим начал тратить эти жизни десятками, сотнями тысяч с покушением на миллионы. Такая покорность власти, несмотря на смертельную опасность, которую она несет народу, безусловно болезненна.