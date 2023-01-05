Путін вже прийняв факт поразки, проте є одне "але": психолог про відео з президентом Росії

Володимир путін на підсвідомому рівні вже прийняв свій програш у війні, але все одно має намір її продовжувати

Володимир путін на підсвідомому рівні вже прийняв свою поразку у війні з Україною. Його дивне новорічне звернення яскраве підтвердження цього, впевнена політичний психолог Світлана Чуніхіна.

В ексклюзивному коментарі "Телеграфу" віце-президента Асоціації політичних психологів України спрогнозувала, чи готовий путін до капітуляції та як може зміниться політика кремля щодо України.

За словами Світлани Чуніхіної, на сьогоднішній день немає підстав припускати, що кремль змінить свою політику щодо України. Тим більше не йдеться про капітуляцію росії. Але на підсвідомому рівні владимир путін вже прийняв свою поразку.

"Поки немає жодних підстав чекати такого розвороту, тим більше капітуляції. Незважаючи на те, що підсвідомо путін, швидше за все, вже прийняв факт поразки (принаймні, дивне новорічне привітання можна проінтерпретувати саме так), на свідомому рівні він має намір продовжувати війну" до переможного кінця", — сказала психолог.

Світлана Чуніхіна вважає, що програш у війні означає катастрофу для путіна як психологічну, так і фізичну. Проте правитель країни-агресора має намір докласти всіх зусиль, щоб уникнути поразки у війні з Україною. Тому про переговори з путіним не може бути мови — вони просто безглузді.

"Він докладе всіх можливих зусиль, не буде зважати на жодні жертви і втрати, щоб уникнути цієї поразки, або принаймні її відстрочити. Він про це говорить відверто. З початку війни путінська риторика не зазнала жодних істотних змін, хоча від запланованої ним. блискавичної спецоперації не залишилося нічого. Тому переговори з путіним зараз не мають сенсу", — резюмувала психолог.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що путін помре 2023 року. Астролог упевнений, що російський президент навряд чи переживе травневі свята.