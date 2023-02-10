Укр

Отход Путина от власти возможен в нескольких случаях - Игорь Попов

Автор
Игорь Попов Игорь Попов
Дата публикации
Читати українською
Автор
владимира путина может предать его окружение Новость обновлена 10 февраля 2023, 16:36
владимира путина может предать его окружение. Фото Открытые источники

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов

Судя по тому, что мы слышим из страны агрессора и видим на фронтах, оперативной задачей для российской армии первой половины 2023 года становится полный захват территории Донецкой области и дозахват Луганской. После этого, вероятно, Кремль объявит, что цели войны достигнуты – и будет предлагать прекращение огня, перемирие, признание российского суверенитета над оккупированными территориями.

Даже временное перемирие будет выгодно России, где уже растет напряжение на фоне высоких человеческих потерь, экономической изоляции и отсутствия видения будущего. Планом "Б" для российского руководства, в случае отказа Украины и союзников от такого перемирия, будет переход к длительной войне на истощение, с затуханием и периодической активизацией боевых действий.

В обоих случаях российская сторона ключевым приоритетом для себя называет сохранение целостности Российской Федерации и неприкосновенность руководства. И вот по этим пунктам появляются интересные новости.

В течение длительного времени украинский президент Зеленский последовательно заявлял о невозможности диалога с российским президентом Путиным – из-за личной вины последнего в развязывании захватнической войны и его нежелании делать реальные шаги для мирного урегулирования. Западные союзники не делали прямых заявлений и действий в поддержку такой позиции, а отдельные политики продолжали верить в возможность диалога с Путиным.

Однако в последние недели ряд заявлений и событий свидетельствуют о том, что Запад посылает несколько иной сигнал российским элитам – мирное урегулирование и постепенное снятие санкций возможно при смене хозяина Кремля.

Объединенная следственная группа по расследованию крушения малазийского самолета MH17 заявила, что приказ о передаче ракетного комплекса боевикам "ДНР" отдал лично президент Путин. Министр обороны Германии Писториус во время визита в Киев заявил, что мир без президента Путина был бы лучше. И таких сигналов немало. Отход Путина от власти возможен в нескольких случаях.

Это может быть трансфер власти к другому лицу на президентских выборах. Очередные выборы должны пройти в марте 2024 года, однако в российской истории есть примеры досрочных президентских выборов. Сейчас в России готовят сценарии проведения выборов, и решение о личном участии Путина еще не объявлено.

История России имеет примеры и других способов смены власти, в том числе – создания "ГКЧП" в 1991 году. Путч был тогда неудачным, но его следствием стал распад СССР и утрата власти Горбачевым.

Среди российских элит уже появляются взаимные подозрения в стиле "17 мгновений весны" – кто первым начнет сепаратные переговоры с Западом. Потому что сигнал о желательности смены кремлевского руководства услышан. Повлияет ли это на ускорение мирного урегулирования – пока прогнозировать рано. Война продолжается, а провал российского наступления станет важным фактором и для решений российских групп влияния.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Россия #Владимир Путин #Смена власти