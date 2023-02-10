Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов

Судя по тому, что мы слышим из страны агрессора и видим на фронтах, оперативной задачей для российской армии первой половины 2023 года становится полный захват территории Донецкой области и дозахват Луганской. После этого, вероятно, Кремль объявит, что цели войны достигнуты – и будет предлагать прекращение огня, перемирие, признание российского суверенитета над оккупированными территориями.

Даже временное перемирие будет выгодно России, где уже растет напряжение на фоне высоких человеческих потерь, экономической изоляции и отсутствия видения будущего. Планом "Б" для российского руководства, в случае отказа Украины и союзников от такого перемирия, будет переход к длительной войне на истощение, с затуханием и периодической активизацией боевых действий.

В обоих случаях российская сторона ключевым приоритетом для себя называет сохранение целостности Российской Федерации и неприкосновенность руководства. И вот по этим пунктам появляются интересные новости.

В течение длительного времени украинский президент Зеленский последовательно заявлял о невозможности диалога с российским президентом Путиным – из-за личной вины последнего в развязывании захватнической войны и его нежелании делать реальные шаги для мирного урегулирования. Западные союзники не делали прямых заявлений и действий в поддержку такой позиции, а отдельные политики продолжали верить в возможность диалога с Путиным.

Однако в последние недели ряд заявлений и событий свидетельствуют о том, что Запад посылает несколько иной сигнал российским элитам – мирное урегулирование и постепенное снятие санкций возможно при смене хозяина Кремля.

Объединенная следственная группа по расследованию крушения малазийского самолета MH17 заявила, что приказ о передаче ракетного комплекса боевикам "ДНР" отдал лично президент Путин. Министр обороны Германии Писториус во время визита в Киев заявил, что мир без президента Путина был бы лучше. И таких сигналов немало. Отход Путина от власти возможен в нескольких случаях.

Это может быть трансфер власти к другому лицу на президентских выборах. Очередные выборы должны пройти в марте 2024 года, однако в российской истории есть примеры досрочных президентских выборов. Сейчас в России готовят сценарии проведения выборов, и решение о личном участии Путина еще не объявлено.

История России имеет примеры и других способов смены власти, в том числе – создания "ГКЧП" в 1991 году. Путч был тогда неудачным, но его следствием стал распад СССР и утрата власти Горбачевым.

Среди российских элит уже появляются взаимные подозрения в стиле "17 мгновений весны" – кто первым начнет сепаратные переговоры с Западом. Потому что сигнал о желательности смены кремлевского руководства услышан. Повлияет ли это на ускорение мирного урегулирования – пока прогнозировать рано. Война продолжается, а провал российского наступления станет важным фактором и для решений российских групп влияния.