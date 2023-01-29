Макрон 2.0? У Шольца оговорились о новых звонках путину

По мнению политика, двусторонние беседы нужны, чтобы наконец убедить кремлевского лидера прекратить эту "бессмысленную войну"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжит свои попытки переговоров с российским диктатором владимиром путиным по войне в Украине. Своей главной задачей он назвал необходимость не допустить эскалации между рф и НАТО, а также убедить лидера россии наконец-то закончить войну в Украине. При этом недавно о необходимости побеседовать с путиным заявлял еще один фанат телефонных звонков в Москву, президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает Welt, ссылаясь на комментарий политика. По словам Шольца, путин должен принять решение о выводе российских военных из Украины, ведь дальнейшие бои лишь приводят к еще большему количеству жертв. Судя по всему, немецкий канцлер надеется быть тем человеком, который сможет убедить путина окончить войну.

Шольц также добавил, что продолжает общение, хотя их разговоры не всегда имеют "вежливый тон", особенно потому, что путин продолжал намекать на необходимость захватить украинские территории. Такие решения немецкий политик называет "неприемлемыми".

"Иногда возникали конкретные вопросы по обмену пленными, экспорту зерна из Украины и Запорожской АЭС, — отметил Шольц. — Но для меня важно, чтобы переговоры всегда возвращались к актуальной теме — как миру дальше выходить из этой ужасной ситуации?"

Предпосылкой для решения поставленной задачи он еще раз называет вывод войск из Украины. Также Олаф Шольц добавил, что "серьезно относится к присяге" и приложит максимум усилий, чтобы российско-украинская война не переросла в противостояние между рф и НАТО.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Евросоюзе могут попытаться повлиять на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот возобновил попытки сесть за стол переговоров с путиным. При этом сам украинский лидер весьма скептически настроен к этому процессу, утверждая, что рф предлагает диалог только когда это нужно ей.