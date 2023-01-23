ЕС может попросить Украину начать переговоры с путиным: в Италии назвали условие

"Кто-то" просит страны ЕС способствовать переговорам, но позиция Европы неизменна

Страны Европейского союза могут попросить Украину про мирные переговоры с россией только в том случае, если страна-агрессор прекратит боевые действия и бомбардировки мирных жителей.

Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью газете Il Messaggero, которое вышло в понедельник, 23 января.

"Кто-то пытается попросить некоторые европейские страны смягчить свою позицию в пользу переговоров с путиным. Но договоренность будет возможна только в том случае, если россия решит прекратить военные действия, если она решит прекратить беспорядочные бомбардировки мирных жителей и стратегических объектов. Только тогда Европа сможет попросить Украину начать переговоры", — подчеркнул Таяни.

Кроме того, он высказался и по поводу поставок долгожданных систем противовоздушной обороны для Украины SAMP-T из Италии.

"Мы выполняем взятые на себя обязательства. Мы работаем над некоторыми техническими проблемами по ракетным системам, очевидно, нам понадобится зеленый свет от парламента", — добавил итальянский министр.

Как сообщал "Телеграф", ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал неожиданную причину, почему не хочет вести переговоры с главой рф владимиром путиным.