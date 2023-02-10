Народний депутат України VIII скликання, експерт Українського інституту майбутнього, президент аналітичного центру "Політика" Ігор Попов пояснив "Телеграфу", чого можуть зажадати у кремлі

Зважаючи на те, що ми чуємо з країни агресора і бачимо на фронтах, оперативним завданням для російської армії першої половини 2023 року стає повне захоплення території Донецької області та дозахоплення Луганської. Після цього, мабуть, кремль оголосить, що цілі війни досягнуто – і пропонуватиме припинення вогню, перемир’я, визнання російського суверенітету над окупованими територіями.

Навіть тимчасове перемир’я буде вигідне росії, де вже зростає напруження на тлі високих людських втрат, економічної ізоляції та відсутності бачення майбутнього. Планом "Б" для російського керівництва, у разі відмови України та союзників від такого перемир’я, буде перехід до тривалої війни на виснаження, із загасанням та періодичною активізацією бойових дій.

У обох випадках російська сторона ключовим пріоритетом собі називає збереження цілісності російської федерації і недоторканність керівництва. І ось за цими пунктами з’являються цікаві новини.

Протягом тривалого часу український президент Зеленський послідовно заявляв про неможливість діалогу з російським президентом Путіним – через власну провину останнього у розв’язуванні загарбницької війни та його небажанні робити реальні кроки для мирного врегулювання. Західні союзники не робили прямих заяв і дій на підтримку такої позиції, а окремі політики продовжували вірити у можливість діалогу з Путіним.

Проте в останні тижні низка заяв та подій свідчить про те, що Захід посилає дещо інший сигнал російським елітам – мирне врегулювання та поступове зняття санкцій можливе за зміни господаря Кремля.

Об’єднана слідча група з розслідування аварії малазійського літака MH17 заявила, що наказ про передачу ракетного комплексу бойовикам "ДНР" віддав особисто президент путін. Міністр оборони Німеччини Пісторіус під час візиту до Києва заявив, що світ без президента путіна був би кращим. І таких сигналів є чимало. Відхід путіна від влади можливий у кількох випадках.

Це може бути трансфер влади до іншої особи на президентських виборах. Чергові вибори мають відбутися у березні 2024 року, однак у російській історії є приклади дострокових президентських виборів. Зараз у росії готують сценарії проведення виборів, і рішення про особисту участь путіна ще не оголошено.

Історія Росії має приклади й інших способів зміни влади, у тому числі — створення "ГКЧП" у 1991 році. Путч був тоді невдалим, але його наслідком став розпад СРСР та втрата влади Горбачовим.

Серед російських еліт вже з’являються взаємні підозри у стилі "17 миттєвостей весни" – хто першим розпочне сепаратні переговори із Заходом. Тому що сигнал про бажаність зміни кремлівського керівництва почутий. Чи вплине це на прискорення мирного врегулювання – поки що прогнозувати зарано. Війна триває, а провал російського наступу стане важливим чинником для рішень російських груп впливу.