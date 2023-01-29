Макрон 2.0? У Шольца обмовилися про нові дзвінки путіну

На думку політика, двосторонні бесіди потрібні, аби зрештою переконати кремлівського лідера припинити цю "безглузду війну"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що продовжить свої спроби переговорів із російським диктатором володимиром путіним щодо війни в Україні. Своїм головним завданням він назвав необхідність не допустити ескалації між росією і НАТО, а також переконати лідера рф зрештою закінчити війну в Україні. При цьому нещодавно про потребу побесідувати із путіним заявляв ще один фанат телефонних дзвінків до Москви, президент Франції Еммануель Макрон.

Про це повідомляє Welt, посилаючись на коментар політика. За словами Шольца, путін має прийняти рішення щодо виведення російських військових із України, адже подальші бої лише призводять до ще більшої кількості жертв. Судячи з усього, німецький канцлер сподівається бути тією людиною, яка зможе переконати путіна закінчити війну.

Шольц також додав, що продовжує спілкування, хоча їхні розмови не завжди мають "ввічливий тон", особливо через те, що путін продовжував натякати на необхідність захопити українські території. Такі рішення німецький політик називає "неприйнятними".

"Іноді виникали конкретні питання щодо обміну полоненими, експорту зерна з України та Запорізької АЕС, — зазначив Шольц. — Але для мене важливо, щоб переговори завжди поверталися до актуальної теми — як світу надалі виходити з цієї жахливої ситуації?"

Передумовою для розв'язання поставленої задачі він вкотре називає виведення військ з України. Також Олаф Шольц додав, що "серйозно ставиться до присяги" і прикладе максимум зусиль, аби російсько-українська війна не переросла у протистояння між рф і НАТО.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Євросоюзі можуть спробувати вплинути на українського президента Володимира Зеленського, аби той відновив спроби сісти за стіл переговорів із путіним. При цьому сам український лідер вельми скептично налаштований до цього процесу, стверджуючи, що рф пропонує діалог тільки коли це потрібно їй.