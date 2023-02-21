Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович спеціально для "Телеграфу" — чого чекати від російського диктатора

У вівторок, 21 лютого, путін звернеться до федеральних зборів.

Відповідне звернення планувалося ще на кінець минулого року, але його перенесли, сподіваючись хоч на які успіхи на фронті.

Припускаю, що основні меседжі послання путіна будуть скориговані залежно від факту вчорашнього візиту Байдена до України, який не може залишитись без відповіді.

Тому зміст промови путіна передбачити дуже складно. Цілком можливо, що президент росії взагалі ухвалить рішення в останній момент.

Можна припустити дві крайності. Перша – "вставай страна огромная" з усіма наслідками: нова хвиля мобілізації, воєнний стан тощо. До речі, саме про цей сценарій говорять деякі закордонні ЗМІ, а в ГУР Міноборони України прогнозують, що в рф готується мобілізація студентів очної форми навчання.

Другий полюс – взагалі нічого подібного. Більш-менш нейтральне звернення, присвячене внутрішнім проблемам країни. Справи на зовнішньому контурі будуть описані максимально обтічно, а всі важливі рішення ухвалюватимуться за зачиненими дверима.