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"Байден у Києві, путін — у бункері": мережа продовжує наповнюватися жартами про візит президента США до України

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Джо Байден відвідав Київ Новина оновлена 20 лютого 2023, 15:09
Джо Байден відвідав Київ. Фото Колаж "Телеграфу"

"Телеграф" зібрав нову добірку мемів із мережі

Несподіваний візит президента США Джо Байдена до Києва сьогодні, 20 лютого, продовжують активно обговорювати у соцмережах, створюючи нові меми з американським лідером.

Користувачі мережі захоплені сміливістю Байдена, який разом із Зеленським пройшовся Михайлівською площею і вшанував пам’ять загиблих українських воїнів, попри небезпеку, під час того, як у столиці лунав сигнал повітряної тривоги.

Мережу захлеснули безліч коментарів, обговорень і мемів, що поки російський диктатор володимир путін ховається в бункері від будь-якої небезпеки та пересувається своєю ж країною на бронепоїзді, американський лідер без побоювань ходить вулицями Києва під час ракетної загрози з боку окупантів.

"Телеграф" зібрав для читачів добірку найкращих жартів і мемів із соцмереж, які присвячені сьогоднішньому приїзду Джо Байдена до столиці.

Першу частину фотожаб та жартів, присвячених візиту американського лідера до України, читайте у матеріалі на сайті: "Байден заскочив до АТБ та зустрів дружину Януковича: у мережі водоспад мемів до приїзду президента США".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ЗМІ розповіли деякі деталі поїздки Байдена до Києва. Як виявилося, він приїхав до столиці потягом із Польщі. Однак його візит був засекречений із міркувань безпеки.

Теги:
#Київ #Візит #Джо Байден #Меми #реакція соцмереж