"Байден у Києві, путін — у бункері": мережа продовжує наповнюватися жартами про візит президента США до України

"Телеграф" зібрав нову добірку мемів із мережі

Несподіваний візит президента США Джо Байдена до Києва сьогодні, 20 лютого, продовжують активно обговорювати у соцмережах, створюючи нові меми з американським лідером.

Користувачі мережі захоплені сміливістю Байдена, який разом із Зеленським пройшовся Михайлівською площею і вшанував пам’ять загиблих українських воїнів, попри небезпеку, під час того, як у столиці лунав сигнал повітряної тривоги.

Мережу захлеснули безліч коментарів, обговорень і мемів, що поки російський диктатор володимир путін ховається в бункері від будь-якої небезпеки та пересувається своєю ж країною на бронепоїзді, американський лідер без побоювань ходить вулицями Києва під час ракетної загрози з боку окупантів.

"Телеграф" зібрав для читачів добірку найкращих жартів і мемів із соцмереж, які присвячені сьогоднішньому приїзду Джо Байдена до столиці.

Першу частину фотожаб та жартів, присвячених візиту американського лідера до України, читайте у матеріалі на сайті: "Байден заскочив до АТБ та зустрів дружину Януковича: у мережі водоспад мемів до приїзду президента США".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ЗМІ розповіли деякі деталі поїздки Байдена до Києва. Як виявилося, він приїхав до столиці потягом із Польщі. Однак його візит був засекречений із міркувань безпеки.