"Байден в Киеве, путин - в бункере": сеть продолжает наполняться шутками о визите президента США в Украину

"Телеграф" собрал новую подборку мемов из сети

Неожиданный визит президента США Джо Байдена в Киев сегодня, 20 февраля, продолжают активно обсуждать в социальных сетях, создавая новые мемы с американским лидером.

Пользователи сети восхищены смелостью Байдена, который вместе с Зеленским прошелся по Михайловской площади и почтил память погибших украинских воинов, несмотря на опасность, во время того, как в столице звучал сигнал воздушной тревоги.

Сеть захлестнуло множество комментариев, обсуждений и мемов относительно того, что пока российский диктатор владимир путин прячется в бункере от любой опасности и передвигается по своей же стране на бронепоезде, американский лидер без опаски ходит по улицам Киева во время ракетной угрозы со стороны оккупантов.

"Телеграф" собрал для читателей подборку лучших шуток и мемов из соцсетей, которые посвящены сегодняшнему приезду Джо Байдена в столицу.

Первую часть фотожаб и шуток, посвященных визиту американского лидера в Украину смотрите в материале на сайте: "Байден заскочил в АТБ и встретил жену Януковича: в сети водопад мемов к приезду президента США".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СМИ рассказали некоторые детали поездки Байдена в Киев. Как оказалось, он приехал в столицу на поезде из Польши. Однако его визит был засекречен из соображений безопасности.