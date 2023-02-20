"Это как надо любить борщ, чтобы вот так из Америки приехать": как украинские звезды реагируют на приезд Байдена в Киев (фото, видео)

В сети ажиотаж от неожиданного визита президента США в Украину

Известные украинские телеведущие, журналисты и общественные активисты активно отреагировали на неожиданный приезд 46-го президента США Джо Байдена в Украину. Отметим сразу, что без позитива и юмора не обошлось.

Владимир Зеленский

"Джозеф Байден, добро пожаловать в Киев! Ваш визит является чрезвычайно важным знаком поддержки для всех украинцев", — написал президент Украины Владимир Зеленский в Телеграм-канале.

Известно, что Байден почтил память погибших защитников Украины возле Михайловского собора в Киеве и вместе с Зеленским провел совместную пресс-конференцию.

Янина Соколова

Украинская журналистка и видеоблогер Янина Соколова серьезно прониклась реакцией россиян на необъявленный визит президента США в Украину.

Сергей Стерненко

Общественный активист, волонтер и видеоблогер Сергей Стерненко прямо пригласил у Байдена "немножко" бомб для того, чтобы наконец-то освободить украинские территории от захватчиков.

Андрей Бедняков

Украинский телеведущий и шоумен Андрей Бедняков сравнил исторический визит Джо Байдена с любящим дедушкой. "Когда не ты едешь к дедушке в село, а он приезжает", — написал ведущий в соцсети.

Григорий Решетник

Ведущий проекта "Холостяк" Григорий Решетник "анонсировал" новую передачу на телеканале СТБ "Можливо все" с участием 80-летнего президента США.

Анатолий Анатолич

Украинский теле- и радиоведущий Анатолий Анатолич запостил фото, на котором "простой" дедушка из Америки проходит мимо киевской "перепички" как ни в чем не бывало. Конечно, и нечему удивляться!

Маша Ефросинина

Известная телеведущая и видеоблогер Маша Ефросинина сравнила не побоявшегося приехать в воюющую страну Байдена с кровавым диктатором путиным, который сидит у себя в бункере и ни разу не приблизился к линии фронта.

Евгений Клопотенко

Украинский шеф-повар спросил, не прилетел ли Байден на столь желанном для наших защитников F16. Также повар пошутил, что президент США столько времени и расстояния преодолел только ради вкусного, наваристого украинского борща.

Тем временем у россиян "подгорает". Кремлевские пропагандисты называют визит Байдена в Киев "демонстративным унижением россии".

Как сообщал "Телеграф", президент США Джо Байден анонсировал важное обращение 21 февраля, в частности, к россиянам и президенту россии владимиру путину, — эксперты рассказали, о чем оно может быть.