"Це ж як треба любити борщ, щоб ось так з Америки приїхати": як українські зірки реагують на приїзд Байдена до Києва (фото, відео)

В мережі ажіотаж від неочікуваного візиту президента США до України

Відомі українські телеведучі, журналісти та громадські активісти активно відреагували на неочікуваний приїзд 46-ого президента США Джо Байдена в Україну. Відмітимо відразу, що без позитиву і гумору не обійшлось.

Володимир Зеленський

"Джозефе Байден, ласкаво просимо до Києва! Ваш візит є надзвичайно важливим знаком підтримки для всіх українців", — написав президент України Володимир Зеленський у Телеграм-каналі.

Відомо, що Байден вшанував пам’ять загиблих захисників України біля Михайлівського собору в Києві і разом з Зеленським провів спільну пресконференцію.

Яніна Соколова

Українська журналістка і відеоблогер Яніна Соколова серйозно перейнялась реакцією росіян на неоголошений візит президента США в Україну.

Сергій Стерненко

Громадський активіст, волонтер і відеоблогер Сергій Стерненко прямо запросив у Байдена "трішки" бомб для того, щоб нарешті звільнити українські території від загарбників.

Андрій Бєдняков

Український телеведучий і шоумен Андрій Бєдняков зрівняв історичний візит Джо Байдена з люблячим дідусем. "Коли не ти їдеш до дідуся в село, а він приїжджає", — написав ведучий в соцмережі.

Григорій Решетник

Ведучий проєкту "Холостяк" Григорій Решетник "анонсував" нову передачу на телеканалі СТБ "Можливо все" за участю 80-річного президента США.

Анатолій Анатоліч

Український теле- і радіоведучий Анатолій Анатоліч запостив фото, на якому "простий" дідусь з Америки проходить повз київської перепічки як ні в чому не бувало. Звісно, і нема чому дивуватись!

Маша Єфросиніна

Відома телеведуча і відеоблогер Маша Єфросиніна порівняла Байдена, який не побоявся приїхати до воюючої країни, з кривавим диктатором путіним, який сидить в себе в бункері і ні разу не наблизився до лінії фронту.

Євген Клопотенко

Український шеф-кухар запитався, чи не прилетів Байден на такому бажаному для наших захисників F16. Також кухар пожартував, що президент США стільки часу і відстані подолав тільки заради смачного, наваристого українського борщу.

Тим часом у росіян "підгорає". Кремлівські пропагандисти називають візит Байдена до Києва "демонстративним приниженням росії".

Як повідомляв "Телеграф", президент США Джо Байден анонсував важливе звернення 21 лютого, зокрема, до росіян і президента росії володимира путіна, — експерти розповіли, про що воно може бути.