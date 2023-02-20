Байден уже уехал из Киева – западные СМИ

Лидер страны-союзницы приехал в украинскую столицу в 8 утра

Президент США Джо Байден, прибывший в понедельник, 20 февраля, с визитом в Киев, где встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, уже покинул нашу столицу. Сейчас он едет в Польшу, где у него запланирован двухдневный визит.

Об этом сообщила американская телекомпания CNN, отметив, что Байден уехал из Киева после памятного визита, предварительно пообещав Зеленскому поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии до последнего.

Как отметили путешествующие с американским президентом журналисты, Джо Байден приехал в Киев в 8:00 часов утра. После он встретился со своим коллегой Владимиром Зеленским, прогулялся с ним по центру украинской столицы, а затем во время личного разговора пообещал поддерживать Украину.

Следует добавить, что во вторник, 21 февраля, Вашингтон, вероятно, объявит о передаче Украине нового пакета военной помощи, общая сумма которого составит 500 млн долларов. Предварительно, в него войдет большое количество боеприпасов, однако будет ли оно содержать дальнобойное вооружение, которого так ждет Киев, пока доподлинно неизвестно, хотя разговоры о нем ведутся.

Также "Телеграф" сообщал, что на брифинге с Байденом президент Украины Владимир Зеленский сделал громкое заявление по поводу вероятной победы нашего государства над агрессором уже до конца 2023 года, а также намекнул, что результаты визита Байдена в Киев скоро ощутят и на фронте.