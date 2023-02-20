Байден уже виїхав із Києва - західні ЗМІ

Лідер країни-союзниці приїхав до української столиці о 8-ій ранку

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, який у понеділок, 20 лютого, прибув із візитом до України, де зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським, вже покинув Київ. Зараз він прямує до Польщі, де у нього запланований дводенний візит.

Таку інформацію повідомила одна з провідних телерадіокомпаній світу "CNN", зазначивши, що Байден виїхав з української столиці після пам'ятного візиту, попередньо пообіцявши Зеленському підтримувати Київ у його протистоянні російській агресії до останнього.

Як зазначили журналісти, що подорожують з американським президентом, Джо Байден приїхав до Києва о 8:00 годині ранку. Потому він зустрівся зі своїм колегою Володимиром Зеленським, прогулявся з ним центром української столиці, а після під час особистої розмови пообіцяв підтримувати Україну.

Варто додати, що у вівторок, 21 лютого, Вашингтон, ймовірно, оголосить про передачу Україні нового пакету військової допомоги, загальна сума якого сягнула 500 мільйонів доларів. Попередньо, до нього увійде велика кількість боєприпасів, однак чи міститиме він далекобійне озброєння, на яке так чекає Київ, поки достеменно невідомо, хоча розмови про нього ведуться.

Також "Телеграф" повідомляв, що під час брифінгу на зустрічі з американським лідером президент України Володимир Зеленський зробив гучну заяву щодо ймовірної перемоги нашої держави над агресором вже до кінця 2023 року, а також натякнув, що результати візиту Байдена до Києва скоро відчують і на фронті.