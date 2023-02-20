Перед поїздкою Байдена до Києва США зв'язалися із кремлем: про що домовилися

Виявилося, що США хотіли владнати з кремлем один питання

США перед поїздкою Байдена до Києва зв'язувалися з росією. Це робилося для того, аби виключити ризики, які могли б призвести до конфронтації двох ядерних держав. Попри це росіяни таки спровокували повітряну тривогу в Україні, тож очільник США вшановував пам'ять Геро

Як пише AP, хоча західні зенітно-ракетні системи зміцнили оборону України, цей візит став рідкісним випадком, коли президент США відвідував зону конфлікту, де США чи їхні союзники не контролювали повітряний простір. Білий дім не вдавався в подробиці, але сказав, що "базове спілкування з росіянами відбулося для забезпечення розв’язання конфлікту" незадовго до візиту Байдена, намагаючись уникнути будь-яких прорахунків, які могли б привести дві ядерні країни до прямої конфронтації.

Як інформує видання надалі, Збройні сили США не присутні в Україні, окрім невеликого загону морських піхотинців, які охороняють посольство в Києві. Це робить візит Байдена більш складним, ніж інші нещодавні візити попередніх лідерів США до зон бойових дій.

У Білому домі планування візиту президента США до Києва трималося в секреті — відносно невелика група помічників була проінформована про плани у зв’язку з проблемами безпеки. Президент подорожував лише з кількома старшими помічниками та двома журналістами, щоб зберегти секретність.

Байден тихо вилетів із об’єднаної бази Ендрюс поблизу Вашингтона о 4:15 ранку в неділю, зробивши зупинку на авіабазі Рамштайн у Німеччині, перш ніж відправитися в Україну. Він прибув до Києва о 8 ранку в понеділок.