Перед поездкой Байдена в Киев США связались с кремлем: о чем договорились

Оказалось, что США хотели уладить с кремлем один вопрос

США перед поездкой Байдена в Киев связывались с россией. Это делалось для того, чтобы исключить риски, которые могли бы привести к конфронтации двух ядерных государств. Несмотря на это, россияне таки спровоцировали воздушную тревогу в Украине, поэтому глава США почтил память героєв под звуки сирен.

Как сообщает AP, хотя западные зенитно-ракетные системы укрепили оборону Украины, этот визит стал редким случаем, когда президент США посещал зону конфликта, где США или их союзники не контролировали воздушное пространство. Белый дом не вдавался в подробности, но сказал, что "базовое общение с россиянами произошло для обеспечения разрешения конфликта" незадолго до визита Байдена, пытаясь избежать каких-либо просчетов, которые могли бы привести две ядерные страны к прямой конфронтации.

Как сообщает издание в дальнейшем, Вооруженные силы США не присутствуют в Украине, кроме небольшого отряда морских пехотинцев, охраняющих посольство в Киеве. Это делает визит Байдена более сложным, чем другие недавние визиты предыдущих лидеров США в зоны боевых действий.

В Белом доме планирование визита президента США в Киев держалось в секрете — относительно небольшая группа помощников была проинформирована о планах в связи с проблемами безопасности. Президент путешествовал только с несколькими старшими помощниками и двумя журналистами, чтобы сохранить секретность.

Байден тихо вылетел из объединенной базы Эндрюс вблизи Вашингтона в 4:15 утра в воскресенье, сделав остановку на авиабазе Рамштайн в Германии, прежде чем отправиться в Украину. Он прибыл в Киев в 8 утра в понедельник.

Напомним, что глава Соединенных Штатов уже покинул Киев. Во время брифинга с Байденом президент Владимир Зеленский сделал громкое заявление, намекающее на мощную военную помощь.