Звернення путіна 21 лютого: політолог пояснив, чого точно не варто чекати

Диктатор знову переконуватиме росіян, що рф воює не з Україною, а із Заходом

Під час свого звернення, яке заплановане на вівторок, 21 лютого, російський диктатор володимир путін вчергове насипле обіцянок населенню та підкреслить непричетність рф до кривавих подій в Україні. Однак він точно не стане заявляти про створення нових союзів із іншими державами, хоча чутки про це вже ходять давно.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький, зазначивши, що під час своєї промови російський президент вже за звичною традицією розповідатиме соціальні, геополітичні та інші казки, а також знову обіцятиме більше грошей населенню. Крім того, зазначив експерт, путін в обов'язковому порядку повинен наголосити на тому, що росія воює не з Україною, а з НАТО.

Що стосується інших прогнозів Голобуцького, то інформація щодо ймовірного оголошення російським лідером про створення нових союзів не відповідає дійсності.

"Куди менш ймовірним виглядає оголошення про якийсь новий "союз". Відомо, що до Москви понаїхали представники "керівництва" невизнаних Абхазії, Південної Осетії. Нещодавно знову навідувався лукашенко. І ходять чутки, що російське керівництво має намір оголосити про створення Союзної держави з включенням до неї ось цього всього. Якесь перезавантаження проекту з раніше нібито "вільними республіками" і останнім часом все менш самостійною Білоруссю, але в цей варіант, наголошую, я вірю менше, аніж у чергові путінські бла-бла-бла", — поділився своїми прогнозами Голобуцький.

Більше думок експертів читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Президенти росії та США зроблять важливі звернення 21 лютого: чого чекати від Байдена та путіна".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку політичного оглядача Євгена Кисельова діалоги Західних лідерів із російським президентом точно не приведуть до завершення війни. За його словами, союзники України повинні надсилати чіткі сигнали саме людям, які знаходяться в близькому оточенні диктатора, тому що лише вони можуть усунути його, тим самим припинивши агресію.