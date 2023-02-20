Обращение путина 21 февраля: политолог объяснил, чего точно не стоит ждать

Диктатор снова будет убеждать россиян, что воюет не с Украиной, а с Западом

Во время своего обращения, которое запланировано на вторник, 21 февраля, российский диктатор владимир путин в очередной раз насыплет обещаний населению и подчеркнет непричастность рф к кровавым событиям в Украине. Однако он точно не станет заявлять о создании новых союзов с другими государствами, хотя слухи об этом уже ходят давно.

Такое мнение "Телеграфу" высказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий, отметив, что во время своей речи российский президент уже по привычной традиции будет рассказывать социальные, геополитические и другие сказки, а также снова будет обещать больше денег населению. Кроме того, отметил эксперт, путин в обязательном порядке должен подчеркнуть, что россия воюет не с Украиной, а с НАТО.

Что касается других прогнозов Голобуцкого, то информация о вероятном объявлении российским лидером о создании новых союзов не соответствует действительности.

"Куда менее вероятным выглядит объявление о каком-то новом "союзе" Известно, что в москву понаехали представители "руководства" непризнанных Абхазии, Южной Осетии. Недавно снова наведывался лукашенко. И ходят слухи, что российское руководство намерено объявить о создании Союзного государства с включением в его вот этого всего."свободными республиками" и в последнее время все менее самостоятельной Беларусью, но в этот вариант, подчеркиваю, я верю меньше, чем в очередные путинские бла-бла-бла", — поделился своими прогнозами Голобуцкий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению политического обозревателя Евгения Киселева, диалоги Западных лидеров с российским президентом точно не приведут к завершению войны. По его словам, союзники Украины должны посылать четкие сигналы именно людям, которые находятся в близком окружении диктатора, потому что только они могут устранить его, тем самым прекратив агрессию.