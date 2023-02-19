Путин недоговороспособен: журналист рассказал, как Запад может прекратить войну

Кремлевский диктатор всегда презирал западные ценности и всех, кто за ними стоит

Уверенность лидеров западных стран в том, что президента рф владимира путина можно убедить в чем-то логическими доводами, не могут привести ни чему хорошему, так как они не понимают сущности этого кремлевского диктатора.

Такое мнение высказал российский и украинский журналист и политический обозреватель Евгений Киселев в эфире программы "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Если они надеялись, что кто-то может в прямом смысле сесть с путиным за стол переговоров и поговорить, и с помощью каких-то рациональных аргументов убедить его в том, что война проиграна и нужно выводить войска, и пора договариваться о деоккупации украинских территорий и возврату того, что было украдено, то хочу их разочаровать. С путиным договориться нельзя. Путин недоговороспособен", — считает Кисилев.

Известный журналист проводит эффектное сравнение: любой психолог, специализирующийся на переговорах, знает, что можно убедить преступника отпустить заложников или вернуть украденные в банке деньги, но никакими доводами нельзя воздействовать на "в случае с сошедшего с ума преступника с неустойчиовй психикой, живущего в каком-то придуманном мире".

По мнению Евгения Кисилева, на протяжение многих лет, если не десятилетий лидеры США, крупнейших европейских держав никак не могли понять, что путин существует в иной среде. Что он не живет по тем же правилам или принципам, что и весь цивилизованный мир. Он не исповедует и даже презирает те ценности, которые уважают в западном обществе.

И только после того, как путин "приложил западных политиков лицом о стол", до них, кажется, дошло, что он лгун, враль и преступник. Но ведь с такими людьми, с лгунами-террористами, захватившими заложников, переговоры ведутся только о капитуляции – о том, чтобы они сложили оружие, подняли руки вверх и сдались полиции.

Поэтому убеждать надо не путина, который недоговороспособен, а его окружение.

Запад должен послать четкий сигнал всем людям, которые окружают путина: "Мы вам все простим, если вы сделаете одну простую вещь – если вы отстраните его от власти. А как вы это сделаете – это уже другой вопрос".

Только таким образом можно будет добиться прекращения россией войны.

Напомним, что во время интервью Евгений Кисилев также рассказал о том, какое влияние санкции оказывают на российские элиты.