"Санитары" не позволят: эксперт объяснил, насколько опасен выход в море "ядерных" кораблей рф

Мир относится к угрозам путина как к поведению буйно помешанного человека в отдельно взятой палате

Выход кораблей северного флота россии впервые после распада СССР с тактическим ядерным оружием на борту является очередным примером шантажа со стороны Кремля.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ озвучил военный эксперт Сергей Грабский.

Таким образом он прокомментировал заявление норвежской разведки о том, что и существует серьезная угроза использования тактического ядерного оружия в сценарии потенциального противостояния рф и НАТО.

"Ну, впервые за 30 лет вывели они свой флот в море и задекларировали, что этот флот имеет ядерное оружие. Ну и, собственно, на этом все. Это очередной политический пример шантажа с применением угрозы ядерного оружия, но не более. Все прекрасно понимают, насколько этот шантаж уже не играет никакой роли, и к этому относятся с пониманием, как к поведению буйного помешанного человека в отдельно взятой палате", – считает Грабский.

При этом, по мнению Грабского, "санитарами" в этой истории являются члены ядерного клуба, в частности Китай. Он подчеркнул, что "это их право, их территория, зона влияния и взаимодействия для того, чтобы принимать соответствующие меры по успокоению такого буйного больного".

Эксперт выразил уверенность в том, что россияне могут продолжить выводить свои корабли и угрожать ядерным оружием. Однако на большее Кремль не пойдет.

"Мир создал настолько сегодня серьезную сбалансированную систему мониторинга и контроля над всеми ядерными объектами, что исключено несанкционированное или безответственное применение ядерного оружия. Ну а во-вторых, надо еще разобраться, насколько эффективным является ядерное оружие. РФ даже сама не знает, потому что она никогда в своей истории не тестировала ядерное оружие от слова совсем", – уверен Грабский.

Напомним, что возможным применением ядерной оружия в начале февраля пугал и сам российский диктатор Владимир Путин.