В кремле могут пытаться увеличить возможность ядерной эскалации между РФ и НАТО

Российские политики, регулярно угрожающие миру ядеркой, наконе-тоц начали постепенно переходить к делу. Так, в норвежской разведке сообщили, что впервые за последние 30 лет в открытом море начали появляться российские военные корабли, несущие на борту тактическое ядерное оружие. В частности, речь идет об отдельных единицах Северного флота рф.

Такая информация была опубликована в свежем отчете разведки Норвегии. В докладе отмечается, что во времена Советского Союза подобные выходы в море были нормальными, но с начала "холодной войны" они прекратились — до сегодняшнего дня.

Конкретное время, когда такие корабли появились, разведчики не сообщают. Однако еще осенью 2022 года россия активно проводила военные учения с кораблями Северного флота. Именно на надводных носителях и подлодках этого подразделения российской армии и размещена основная часть ядерного потенциала москвы.

"Военно-морские силы Северного флота продолжат регулярные учения флота, более длительное патрулирование подводных лодок в Баренцевом море и подводные операции в Атлантическом океане. Поставка новых бесшумных многоцелевых подводных лодок увеличивает мощность флота в Норвежском море и Атлантическом океане. В 2022 году свидетельствует о том, что у россии есть амбиции увеличить свое присутствие в Арктике, Азии, Тихом океане и районах вокруг Индийского океана", — также сообщили норвежцы.

Следует добавить еще и то, что недалеко от границы с Норвегией россияне также разместили новую стратегическую авиацию. Предварительно речь идет о Ту-160 и Ту-95. Кстати, первые бомбардировщики были разработаны еще в СССР и входят в так называемую "триаду стратегических ядерных вооружений россии".

Напомним, что возможным применением ядерки в начале февраля пугал и сам российский диктатор Владимир Путин. Впрочем, его громкие заявления уже меньше пугают большинство цивилизованных стран. Неудивительно, что в Европе с ответом тянуть не стали.